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Российские саблисты завоевали путевку на Олимпийские игры

Мир24иещё 1
49 минут назад
Российские саблисты одержали победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште и получили право выступить на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС.
Российские саблисты завоевали путевку на Олимпийские игры
Фото: ТАСС / Federico Gambarini/dpa/picture-allianceТАСС / Federico Gambarini/dpa/picture-alliance
В финале российская команда победила саблистов из Германии со счетом 45:43. Бронзовые награды завоевала сборная Венгрии.
Эта победа позволила мужской российской команде саблистов выступить на Олимпиаде в Токио в этом году. Женская сборная России по фехтованию на саблях получила путевку на игры в прошлом сезоне.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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