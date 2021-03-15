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CAS подтвердил запрет «Катюши»

Артём Кульша
7 часов назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил запрет на исполнение песни «Катюша» вместо гимна России на международных соревнованиях. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.».
В декабре, как сообщал «Рамблер», CAS лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
Также суд запретил исполнение гимна России. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо него песню «Катюша». На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что CAS отклонил это предложение. Сегодня суд официально подтвердил этот запрет.
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