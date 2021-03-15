CAS подтвердил запрет «Катюши»

В декабре, как сообщал «Рамблер», CAS лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Также суд запретил исполнение гимна России. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо него песню «Катюша». На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что CAS отклонил это предложение. Сегодня суд официально подтвердил этот запрет.