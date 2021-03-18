Российский чемпион мира по борьбе сменил гражданство 

Российский чемпион мира по вольной борьбе Хетаг Цаболов в Instagram объявил о смене гражданства.

29-летний спортсмен заявил, что будет выступать за сборную Сербии.

«Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять мир и Олимпийские игры!» — написал он, поблагодарив президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили за поддержку и помощь.

Мамиашвили в интервью ТАСС пожелал спортсмену успеха. Он отметил, что выступление борца на Олимпийских играх 2020 года (не состоялись в 2020-м и были перенесены на 2021-й с прежним названием — прим. «Ленты.ру» ) находится под вопросом.

Цаболов завоевал золотую медаль в категории до 70 килограммов на чемпионате мира 2014 года, победив в финале турка Якупа Гера со счетом 10:0. На его счету также серебро ЧМ-2017 в весовой категории до 74 килограммов, два золота и три серебра на чемпионатах России.