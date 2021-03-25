В Японии стартует эстафета олимпийского огня

Эстафета олимпийского огня начнется в четверг в префектуре Фукусима, 10 лет назад пострадавшей от разрушительных землетрясения и цунами, вызвавших аварию на АЭС "Фукусима-1". Из-за ситуации с коронавирусом старт эстафеты пройдет без зрителей, но в присутствии членов правительства, руководства национального олимпийского комитета и столичных чиновников.

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Старт эстафете будет дан в 09:40 по местному времени (03:40 мск) с территории футбольного тренировочного центра J-Village в городе Нараха. Глава японского правительства Ёсихидэ Суга из-за необходимости присутствовать в парламенте не сможет принять участия в церемонии начала эстафеты, японское правительства будет на ней представлено Тамаё Марукавой - министром, ответственным за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Также на начале эстафеты будут присутствовать глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Накануне начала эстафеты олимпийского огня Хасимото подчеркнула, что для организаторов главным приоритетом является обеспечение безопасности не только участников забега, но и жителей тех префектур, через которые проходит маршрут эстафеты. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Послание в будущее

В среду ученики местных школ высадили на территории тренировочного центра J-Village, откуда стартует эстафета олимпийского огня, десять деревьев сакуры. Рядом с деревьями дети также закопали капсулу с пожеланиями процветания Японии, которую планируется откопать через десять лет. По мнению организаторов, это является символом того, как префектура Фукусима восстановилась после трагедии десятилетней давности, и выражением надежды на то, что в ближайшие десять лет процесс восстановления пострадавших регионов будет завершен.

Меры предосторожности

Подготовка к проведению эстафеты олимпийского огня сопровождалась противоречивой ситуацией вокруг префектуры Симанэ на западе страны, губернатор которой заявлял о намерении отказаться от участия своего региона в эстафете. Губернатор Тацуя Маруяма настаивал на том, что мероприятие необходимо отменить из-за ситуации с распространением коронавируса. Позднее он изменил свою позицию, сославшись на улучшение эпидемиологической ситуации.

В феврале организаторы эстафеты опубликовали план противодействия распространению коронавируса при проведении эстафеты олимпийского огня, который, в частности, допускает возможность приостановки забега в том случае, если не будут выполняться определенные условия. В плане отмечается, что эстафета может быть приостановлена в том случае, если по маршруту ее следования соберется чрезмерно большое количество людей. В связи с этим местных жителей просят ограничиться просмотром прямой трансляции эстафеты. Организаторы также подчеркивают необходимость соблюдения всех мер предосторожности участниками эстафеты, волонтерами и другими вовлеченными в ее проведение лицами - ношение масок, социальное дистанцирование, использование дезинфицирующих средств.