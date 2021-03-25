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Факел олимпийского огня Игр-2020 погас в первый день эстафеты

РИА Новости
4 часа назад
Факел олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год, погас в первый день эстафеты, сообщает АП.
Церемония старта эстафеты олимпийского огня началась в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Во время одного из этапов пламя в факеле погасло, оно было восстановлено от резервной лампады.
"Пламя погасло из-за неисправной горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например, при сильном ветре", – сказано в сообщении организаторов.
Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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