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Факел погас во второй раз за два дня эстафеты олимпийского огня в Японии

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад
Факел с олимпийским огнем погас в очередной раз во второй день эстафеты в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Один из участников пробега, принимая эстафету, не заметил, что огонь погас. Он пробежал практически всю дистанцию с потухшим факелом. Уточняется, что погода была очень ветреной, поэтому сотрудники группы сопровождения не сразу смогли зажечь запасной факел.
Аналогичный инцидент произошел в первый день эстафеты. Тогда факел погас у одной из участниц пробега.
В субботу, 20 марта, оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков. Мера призвана предотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попадания на острова новых штаммов вируса.
Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.
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