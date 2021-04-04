Британских спортсменов уличили в махинациях с допинг-пробами

Грандиозный допинговый скандал разгорается в Британии. Газета Daily Mail сообщила, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) с высокой долей вероятности покрывало спортсменов-бегунов, у которых нашли в организме анаболики. Оно позволило им сдать тесты в частной лаборатории и снять с себя вину.

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Пробы Риса Уильямса и Гарета Уорбертона дали положительный результат на стероиды в 2014 году. UKAD разрешило обоим провести собственное тестирование, чтобы доказать, что они стали жертвами и непредумышленно получили стероиды в составе энергетического напитка.

Однако компания-производитель провела расследование и заявила следующее:

«После того, как стали известны проблемы мистера Уильямса и мистера Уорбертона, компания Cambridge Commodities инициировала процесс тестирования каждого ингредиента. Все эти тесты дали отрицательные результаты, подтверждающие, что энергетики не имели запрещенных веществ».

Тогда адвокаты спортсменов заявили, что оно анаболики якобы могло попасть в напиток во время процесса упаковки. В итоге Уильямс и Уорбертон были освобождены от подозрений в мошенничестве и получили чересчур мягкое наказание - четыре и шесть месяцев отстранения соответственно. При этом UKAD назвало спортсменов «жертвами».

В воскресенье представитель UKAD сообщил, что агентство не осуществляло надзор за расследованием, и не знает, попало ли запрещенное вещество в кровь Уильямса и Уорбертона через напиток.

Ведущие эксперты по допингу резко раскритиковали ведение дела UKAD, призвав пересмотреть решение. По их мнению, британские антидопинговые власти ввели в заблуждение WADA . Пока неизвестно, были ли ранее аналогичные случаи халатности со стороны UKAD.