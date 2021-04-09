«Быстро выросла грудь»: Севастьянова о сложностях в спортивной карьере

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова рассказала, что была «толстопопой» и не совсем подходила для этого вида спорта. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу RGcenter No1.

Фото: соцсети соцсети

По словам спортсменки, она была «не совсем фактурная, не тонкая и звонкая».

«У меня и грудь быстро выросла, и попа всегда была. Не могу сказать, что вес мне ужасно тяжело давался, но для меня каждый раз [процесс взвешивания] был стрессом, тряслись ручки. Часто были и крики, и выгоняли меня, и ругали Ирина Александровна Винер-Усманова какие только методы не придумывала, чтобы я не поправлялась», - отметила она.

Севастьянова подчеркнула, что в этот вид спорта она попала случайно, изначально мама отдала ее на ритмику, а тренер посоветовала присмотреться к гимнастике. После этого девочку отдали в спецшколу, но через месяц отчислили.

«Я была пухленькой. Мама думала, что хороший ребенок должен быть полненьким, ладненьким, пышечкой. Она меня откармливала, поэтому я была очень милой плюшечкой. Когда меня отчислили, мама расстроилась», - рассказала олимпийская чемпионка.

По ее словам, в итоге мама решила, что ее дочь должна добиться успеха, и приложила для этого все силы.