70% японцев выступили за отмену или перенос Олимпиады

По данным опроса агентства Киодо, более 70% японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр, проведение которых запланировано летом этого года в Токио.
Почти половина опрошенных считают, что эстафету передачи олимпийского огня следует отменить в регионах, где наблюдается высокий уровень заражений. Еще 35,9% - что ее нужно отменить везде, и лишь 13% хотят, чтобы эстафету провели традиционно.
В ходе опроса также выяснилось, что 92,6% жителей Японии испытывают беспокойство или "в определенной степени испытывают беспокойство" в отношении распространения коронавирусной инфекции в стране. Более 60% респондентов недовольны темпами продвижения вакцинации, а 56,5% видят меры правительства по борьбе с COVID-19 недостаточными.