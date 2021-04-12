70% японцев выступили за отмену или перенос Олимпиады

По данным опроса агентства Киодо, более 70% японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр, проведение которых запланировано летом этого года в Токио.

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По мнению 39,2% опрошенных, игры стоит отменить. За то, чтобы перенести еще раз проголосовали 32,8% граждан

Почти половина опрошенных считают, что эстафету передачи олимпийского огня следует отменить в регионах, где наблюдается высокий уровень заражений. Еще 35,9% - что ее нужно отменить везде, и лишь 13% хотят, чтобы эстафету провели традиционно.