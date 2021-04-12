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Более 70% японцев выступили за отмену или перенос Олимпийских игр

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1 час назад
По данным опроса агентства Киодо, более 70% японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр, проведение которых запланировано летом этого года в Токио.
70% японцев выступили за отмену или перенос Олимпиады
Фото: +1+1
По мнению 39,2% опрошенных, игры стоит отменить. За то, чтобы перенести еще раз проголосовали 32,8% граждан.
Почти половина опрошенных считают, что эстафету передачи олимпийского огня следует отменить в регионах, где наблюдается высокий уровень заражений. Еще 35,9% - что ее нужно отменить везде, и лишь 13% хотят, чтобы эстафету провели традиционно.
В ходе опроса также выяснилось, что 92,6% жителей Японии испытывают беспокойство или "в определенной степени испытывают беспокойство" в отношении распространения коронавирусной инфекции в стране. Более 60% респондентов недовольны темпами продвижения вакцинации, а 56,5% видят меры правительства по борьбе с COVID-19 недостаточными.
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