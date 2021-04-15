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Генсек правящей в Японии партии считает отмену Олимпиады одним из возможных вариантов

ТАССиещё 10
6 часов назад
Вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио до сих пор остается с учетом ситуации с пандемией COVID-19. Такое мнение выразил в четверг генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи.
Олимпиаду в Японии могут отменить
Фото: ReutersReuters
"Если это действительно станет невозможно, то придется отменить", - приводит его слова агентство Кyodo.
Ранее в четверг министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно также не исключил, что Олимпийские и Паралимпийские игры придется проводить без зрителей.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.
20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.
Летние виды спорта,ЛДПР,
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