Олимпиаду в Японии могут отменить

Ранее в четверг министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно также не исключил, что Олимпийские и Паралимпийские игры придется проводить без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.