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Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей

ТАССиещё 3
1 час назад
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио можно провести в условиях нынешней пандемии, однако не исключено, что зрителей на спортивные объекты в конечном счете могут не допустить. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Asahi министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно.
В Японии допустили проведение Игр в Токио без зрителей
Фото: ReutersReuters
"Я думаю, что будет сделано так, чтобы их можно было провести в такой ситуации. Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр", - сказал он.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
20 марта организаторы приняли окончательное решение проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.
В преддверии скорого начала Игр японская общественность продолжает высказывать опасения по поводу их проведения в условиях пандемии. Так, согласно недавнему опросу агентства Кyodo, 39,2% японцев выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались еще за один перенос сроков Олимпиады. Проведение Игр эти летом поддержали только 24,5% опрошенных.
Летние виды спорта,
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