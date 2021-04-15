Напомним, что за перенос или отмену летних Олимпийских игр в Токио высказались 72% жителей Японии (39,2% участников опроса выступили за полную отмену Игр, 32,8% — за ещё один перенос). Проведение соревнований в намеченные сроки — с 23 июля по 8 августа 2021 года — поддержали только 24,5% жителей Японии.