Российским олимпийцам в Токио выдадут форму с оберегами

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что Олимпиада пройдет 23 июля — 8 августа. Об отказе от участия в ней объявила Северная Корея.