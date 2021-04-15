Российским олимпийцам в Токио выдадут форму с оберегами

Экипировка российской олимпийской сборной на Играх в Токио будет содержать в себе оберег. Об этом пишет
ТАСС.
Фото: ZASPORT / ВКонтакте ZASPORT / ВКонтакте
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что Олимпиада пройдет 23 июля — 8 августа. Об отказе от участия в ней объявила Северная Корея.
Форма российских спортсменов на Олимпиаде в Токио была представлена в Москве на ВДНХ в павильоне «Космос» 14 апреля.
На внешней стороне экипировки присутствует оплечье — современный вариант распространенного элемента русского костюма, нанесенный на лонгсливы, олимпийки и поло.
А на внутренней стороне одежды российских олимпийцев находится оберег — пожелание удачи на Олимпиаде в Токио.