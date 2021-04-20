Летняя Олимпиада в Японии вновь оказалась под угрозой переноса или отмены из-за резкого роста числа инфицированных COVID-19 в стране, сообщает Общественное телевидение России.

Фото: Reuters Reuters

По словам организаторов, они очень удивлены полным отсутствием запросов от зарубежных атлетов на прививки от коронавируса, хотя ситуация в стране-хозяйке Игр очень сложная.

Вакцинация для атлетов не будет принудительной, а для паралимпийцев процедура вообще вредна, учитывая возможные побочные эффекты для людей с хроническими заболеваниями, заявил Олимпийский комитет Японии. Прививочная кампания там фактически провалилась: вакцину от ковида получили менее 1% населения.