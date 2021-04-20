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Олимпиада в Японии вновь оказалась под угрозой переноса

Газета.Ru
5 часов назад
Летняя Олимпиада в Японии вновь оказалась под угрозой переноса или отмены из-за резкого роста числа инфицированных COVID-19 в стране, сообщает Общественное телевидение России.
Олимпиада в Японии вновь оказалась под угрозой переноса
Фото: ReutersReuters
По словам организаторов, они очень удивлены полным отсутствием запросов от зарубежных атлетов на прививки от коронавируса, хотя ситуация в стране-хозяйке Игр очень сложная.
Вакцинация для атлетов не будет принудительной, а для паралимпийцев процедура вообще вредна, учитывая возможные побочные эффекты для людей с хроническими заболеваниями, заявил Олимпийский комитет Японии. Прививочная кампания там фактически провалилась: вакцину от ковида получили менее 1% населения.
В то же время префектура Осака, третий по численности регион в Японии, запросила правительство о введении чрезвычайного положения – власти заявили об экстремальной ситуации. Больницы не справляются с наплывом пациентов. К чрезвычайному положению готовятся и власти Большого Токио и ещё двух префектур.
Летние виды спорта,Общественное телевидение России,
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