Россияне выиграли чемпионат Европы по спортивной гимнастике

На втором месте расположилась команда Великобритании, в активе которой одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третьими стали швейцарцы (1-1-1).

Нагорный также дважды стал серебряным призером турнира - в упражнениях на коне и кольцах. Мельникова завоевала серебряные награды в вольных упражнениях и личном многоборье, а также бронзу в опорном прыжке. Еще две серебряные медали выиграл Белявский (личное многоборье, параллельные брусья), один раз второй стала Владислава Уразова (разновысокие брусья).