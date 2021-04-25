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Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике

ТАССиещё 26
4 часа назад
Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в швейцарском Базеле. Российские спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награду.
Россияне выиграли чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Фото: ТАССТАСС
На втором месте расположилась команда Великобритании, в активе которой одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третьими стали швейцарцы (1-1-1).
Никита Нагорный стал первым в личном многоборье и вольных упражнениях, Давид Белявский - в упражнениях на перекладине. Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье, Ангелина Мельникова - в упражнениях на разновысоких брусьях.
Нагорный также дважды стал серебряным призером турнира - в упражнениях на коне и кольцах. Мельникова завоевала серебряные награды в вольных упражнениях и личном многоборье, а также бронзу в опорном прыжке. Еще две серебряные медали выиграл Белявский (личное многоборье, параллельные брусья), один раз второй стала Владислава Уразова (разновысокие брусья).
Следующий чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в 2022 году в Мюнхене в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Летние виды спорта,Ангелина Мельникова,Никита Нагорный,Давид Белявский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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