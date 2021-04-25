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Российский борец Евлоев взял золото на чемпионате Европы

ТК «Звезда»иещё 4
4 часа назад
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев получил золотую медаль на чемпионате Европы в Варшаве. В финальной встрече в весовой категории до 97 килограммов россиянин победил венгерского борца Балажа Кишша.
Российский борец Евлоев взял золото на чемпионате Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Схватка закончилась со счетом 8-0 в пользу Евлоева. Бронзовые медали заслужили белорус Николай Стародуб и выступающий за Италию борец Николоз Кахелашвили.
Ранее стало известно, что российский борец Сергей Емелин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в финальной схватке победил турка Керема Камаля со счетом 4:1.
Летние виды спорта,Муса Евлоев,Сергей Емелин,
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