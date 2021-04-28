WADA отреклась от скандала с флагом России

В WADA заявили, что не просили убирать флаги во время игры.

В WADA отметили, что убрать российскую символику необходимо было еще до начала мероприятия.

Как сообщал «Рамблер», Яцек Павлицкий объяснил решение убрать российский флаг прямо во время обдумывания спортсменками своих ходов требованием Всемирного антидопингового агентства. По словам Павлицкого, ему передали, что если они немедленно этого не сделают, то Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA.