WADA отреклась от скандала с флагом России

Напомним, во время четвертого раунда матча между российской спортсменкой, чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной и претенденткой на титул, польской спортсменкой Натальей Садовской один из организаторов турнира бывший президент Европейской конфедерации шашек (EDC) Яцек Павлицкий подошел к столу и убрал российскую символику.
В WADA заявили, что не просили убирать флаги во время игры.
«WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, не вопрос для WADA», - говорится в комментарии агентства, который приводит РИА «Новости».
В WADA отметили, что убрать российскую символику необходимо было еще до начала мероприятия.
Как сообщал «Рамблер», Яцек Павлицкий объяснил решение убрать российский флаг прямо во время обдумывания спортсменками своих ходов требованием Всемирного антидопингового агентства. По словам Павлицкого, ему передали, что если они немедленно этого не сделают, то Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA.