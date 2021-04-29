«Проиграла из-за флага»: россиянка о ЧМ по шашкам в Польше

Чемпионка мира по шашкам, россиянка Тамара Тансыккужина рассказала, о чём подумала, когда вдруг унесли флаг России. Её сбили с толку, и до конца игры она уже не могла думать о чём-то ещё.

Фото: warcaby.pl warcaby.pl

В передаче «60 минут» спортсменка рассказала, что это было очень неожиданно, а человек, который это сделал во время игры, Яцек Павлицкий, потом оправдывался, что не мог поступить иначе.

Я всю партию играла и только об этом думала, настолько это было неожиданно. Никогда такого не было, чтобы во время партии так вмешивались. За счёт того, что выбили из колеи, ситуация усложнилась в позиции, времени было мало, и я проиграла, — сказала Тансыккужина.

Яцек Павлицкий потом сказал ей, что на него надавили чиновники и фактически сказали: «Или снимайте флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA ».

Россиянка не понимает логику этих людей. Она отметила, что, если разозлить оппонента, всё может повернуться в обратную сторону.