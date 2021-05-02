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Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Чемпионат.comиещё 4
2 мая 2021
В Варшаве (Польша) завершился матч за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам между действующей чемпионкой россиянкой Тамарой Тансыккужиной и претенденткой Наталией Садовской из Польши. Спортсменки занимают первые две строчки в рейтинг-листе, но ранее не встречались в матчевом противостоянии в борьбе за мировую корону.
Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам
Фото: mecz21.warcaby.plmecz21.warcaby.pl
Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.
Матч запомнился инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12, что, по её мнению, могло сказаться на окончательном исходе матча.
Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.
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