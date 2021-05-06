Трансгендер впервые пробился на Олимпийские игры

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард обеспечила себе путёвку на Олимпиаду в Токио после утверждения Международным олимпийским комитетом (МОК) новых правил отбора. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein/ТАСС AP Photo/Mark Schiefelbein/ТАСС

Хаббард заняла 16-е место в категории до 87 кг, и этого оказалось достаточно, так как шестеро спортсменок из топ-15 по разным причинам не смогут выступить на предстоящих Играх.

Лучший результат Хаббард в квалификации — 285 кг. Ей 43 года. Она может стать не только первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпийских играх, но и самой возрастной тяжелоатлеткой на Играх.

Хаббард сменила пол в 35 лет, до этого она соревновалась под именем Гэвин Хаббард. На еë счету серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.

В январе 2016 года МОК разрешил спортсменам-трансгендерам выступать на любых соревнованиях, в том числе Олимпиадах, без операции по смене пола. Такой спортсмен должен только подтвердить, что его уровень тестостерона ниже определённого показателя.