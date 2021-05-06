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Трансгендер впервые пробился на Олимпийские игры

News.ruиещё 7
15 часов назад
Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард обеспечила себе путёвку на Олимпиаду в Токио после утверждения Международным олимпийским комитетом (МОК) новых правил отбора. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Трансгендер впервые пробился на Олимпийские игры
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein/ТАССAP Photo/Mark Schiefelbein/ТАСС
Хаббард заняла 16-е место в категории до 87 кг, и этого оказалось достаточно, так как шестеро спортсменок из топ-15 по разным причинам не смогут выступить на предстоящих Играх.
Лучший результат Хаббард в квалификации — 285 кг. Ей 43 года. Она может стать не только первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпийских играх, но и самой возрастной тяжелоатлеткой на Играх.
Хаббард сменила пол в 35 лет, до этого она соревновалась под именем Гэвин Хаббард. На еë счету серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.
В январе 2016 года МОК разрешил спортсменам-трансгендерам выступать на любых соревнованиях, в том числе Олимпиадах, без операции по смене пола. Такой спортсмен должен только подтвердить, что его уровень тестостерона ниже определённого показателя.
22 апреля звезда фильма «Начало» Эллиот Пэйдж впервые вышел на публику после смены пола.
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