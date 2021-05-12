Российским болельщикам начали возвращать деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио

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В России предлагают ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

Газета.Ruиещё 6
14 часов назад
Общероссийское объединение пассажиров предлагает крупным перевозчикам ввести бонусы для привившихся от коронавируса. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на обращение главы объединения Ильи Зотова к министру транспорта России Виталию Савельеву. В частности, общественники предлагают компаниям с программами лояльности объявить акцию с 25 мая по 25 августа, в рамках которой привившиеся за этот период пассажиры смогут получить бонусы, мили или виртуальные деньги, эквивалентные сумме от 500 до 5000 рублей. Речь идет о железнодорожных и авиаперевозчиках, а также о такси и каршеринге, указано в сообщении. "Более активная вакцинация снижает риски возникновения "третьей волны" коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса", – пояснил Зотов. В министерстве транспорта подтвердили изданию факт получения такого обращения и отметили, что в настоящее время инициатива находится на рассмотрении. Ранее в Москве стартовала программа поощрения для пожилых людей, вакцинировавшихся от COVID-19.
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Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,Минтранс РФ,
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