Российским болельщикам начали возвращать деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио

Общероссийское объединение пассажиров предлагает крупным перевозчикам ввести бонусы для привившихся от коронавируса. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на обращение главы объединения Ильи Зотова к министру транспорта России Виталию Савельеву. В частности, общественники предлагают компаниям с программами лояльности объявить акцию с 25 мая по 25 августа, в рамках которой привившиеся за этот период пассажиры смогут получить бонусы, мили или виртуальные деньги, эквивалентные сумме от 500 до 5000 рублей. Речь идет о железнодорожных и авиаперевозчиках, а также о такси и каршеринге, указано в сообщении. "Более активная вакцинация снижает риски возникновения "третьей волны" коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса", – пояснил Зотов. В министерстве транспорта
подтвердили изданию факт получения такого обращения и отметили, что в настоящее время инициатива находится на рассмотрении. Ранее в Москве стартовала программа поощрения для пожилых людей, вакцинировавшихся от COVID-19.