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Япония отказывается принимать участников ОИ-2020 из-за новой волны корнавируса

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.
Япония отказывается принимать участников ОИ-2020
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
По информации источника, 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных атлетов на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не впускать иностранцев до начала соревнований.
В частности, из-за всплеска заражений был отменен предолимпийский сбор национальной команды США по легкой атлетике в префектуре Тиба.
Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Ранее сообщалось, что российские болельщики начали получать деньги за приобретенные билеты на соревнования Олимпийских игр в японском Токио.
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