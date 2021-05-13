Япония отказывается принимать участников ОИ-2020

Города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

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По информации источника, 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных атлетов на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не впускать иностранцев до начала соревнований.

В частности, из-за всплеска заражений был отменен предолимпийский сбор национальной команды США по легкой атлетике в префектуре Тиба.