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Города Японии отказываются принимать участников ОИ-2021

Алиса Селезнёва
16 часов назад
Города Японии отказываются от планов принять участников Олимпийских игр в Токио из-за обострения ситуации с коронавирусом и опасения, что медицинская система может не справиться с наплывом заболевших. Об этом пишет Reuters.
Города Японии отказываются принимать участников ОИ-2021
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным осведомленных источников, из 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных атлетов, уже решили не пускать иностранцев до начала соревнований 40 населенных пунктов.
Так, из-за обострения ситуации с коронавирусом и ожидания четвертой волны был отменен предолимпийский сбор национальной команды США по легкой атлетике в префектуре Тиба.
Губернатор префектуры отметил, что не может гарантировать лечение спортсменов, так как мест в больницах не хватает.
Как сообщал «Рамблер», ранее Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Планируется, что они состоятся в этом году с 23 июля по 8 августа.
В марте организаторы Олимпийских игр решили проводить их без присутствия иностранных болельщиков.
Летние виды спорта,Reuters,
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