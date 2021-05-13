Города Японии отказываются принимать участников ОИ-2021

Города Японии отказываются от планов принять участников Олимпийских игр в Токио из-за обострения ситуации с коронавирусом и опасения, что медицинская система может не справиться с наплывом заболевших. Об этом пишет
Reuters.
По данным осведомленных источников, из 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных атлетов, уже решили не пускать иностранцев до начала соревнований 40 населенных пунктов.
Так, из-за обострения ситуации с коронавирусом и ожидания четвертой волны был отменен предолимпийский сбор национальной команды США по легкой атлетике в префектуре Тиба.
Губернатор префектуры отметил, что не может гарантировать лечение спортсменов, так как мест в больницах не хватает.
Как сообщал «Рамблер», ранее Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Планируется, что они состоятся в этом году с 23 июля по 8 августа.
В марте организаторы Олимпийских игр решили проводить их без присутствия иностранных болельщиков.