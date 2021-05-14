Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧЕ

Ромашина и Колесниченко показали результат 97,9000 балла. Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333 балла). Замкнули тройку Анна-Мария Александри и Эйрини Александри из Австрии. На их счету 90,8667 балла.