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Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧЕ, победив в произвольной программе

Чемпионат.comиещё 3
8 часов назад
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).
Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧЕ
Фото: EPAEPA
Ромашина и Колесниченко показали результат 97,9000 балла. Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333 балла). Замкнули тройку Анна-Мария Александри и Эйрини Александри из Австрии. На их счету 90,8667 балла.
Чемпионат Европы. Синхронное плавание. Произвольная программа дуэтов
1. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (Россия) — 97,9000 балла
2. Марта Федина и Анастасия Савчук (Украина) — 94,3333
3. Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (Австрия) — 90,8667
4. Василина Хандожко и Дарья Кулагина (Беларусь) — 88,1958
5. Брегье де Броувер и Нортье де Броувер (Нидерланды) — 87,2526
6. Вероника Галло и Марта Мурру (Италия) — 86,9546
Летние виды спорта,Российские спортсменки,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,
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