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В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

ТАССиещё 7
5 часов назад
Международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Такое мнение высказала во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), выступая перед законодателями.
В США призвали бойкотировать Олимпиаду в Китае
Фото: EPAEPA
"Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот", - отметила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.
По ее мнению, в рамках бойкота руководители "ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх" в КНР.
"Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай", - призвала Пелоси.
Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй в ответ на призыв Пелоси заявил в Twitter: "Попытки некоторых американских политиков вмешиваться во внутренние дела Китая, извращая Олимпийские игры, обречены на провал и будут с презрением отвергнуты международным сообществом".
"Интересно, что заставляет некоторых американских политиков считать, что они действительно обладают так называемым моральным авторитетом? Что касается вопросов прав человека, то они не в том положении - ни в прошлом, ни в настоящее время - чтобы выступать с безосновательной критикой в адрес Китая. Что касается зимних Олимпийских игр, мы решительно выступаем против политизации спорта, которая противоречит духу Олимпийской хартии и в конечном итоге вредит праву всех спортсменов на честную борьбу", - отметил дипломат.
Как заявил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, вашингтонская администрация считает, что обсуждать уже сейчас вопрос о целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае нет необходимости.
С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
Летние виды спорта,Сьюзан Лайонс,Энтони Блинкен,Конгресс США,МИД,
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