В США призвали бойкотировать Олимпиаду в Китае

"Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот", - отметила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.
"Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай", - призвала Пелоси.
"Интересно, что заставляет некоторых американских политиков считать, что они действительно обладают так называемым моральным авторитетом? Что касается вопросов прав человека, то они не в том положении - ни в прошлом, ни в настоящее время - чтобы выступать с безосновательной критикой в адрес Китая. Что касается зимних Олимпийских игр, мы решительно выступаем против политизации спорта, которая противоречит духу Олимпийской хартии и в конечном итоге вредит праву всех спортсменов на честную борьбу", - отметил дипломат.