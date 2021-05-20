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Малютин выиграл золото и установил рекорд ЧЕ на дистанции 200 м вольным стилем

RT на русскомиещё 2
20 мая 2021
Российский пловец Мартин Малютин выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии, Будапеште.
Российский пловец выиграл золото и установил рекорд на ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Малютин преодолел дистанцию в 200 м вольным стилем за 1:44,79. Это новый рекорд чемпионатов Европы.
Вторым к финишу пришёл британец Данкан Скотт (+0,40), а третьим стал его соотечественник Томас Дин (+0,55).
Ранее сообщалось, что Кирпичникова стала серебряным призёром ЧЕ по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем.
Летние виды спорта,Российские спортсменки,Данкан Скотт,
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