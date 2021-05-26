Партнер ОИ-2020 призвал власти Японии отменить Игры в 2021 году

<p> Инициаторы отмены ОИ-2021 в статье призвали главу кабмина страны Есихидэ Сугу «трезво и взвешенно оценить обстановку и принять решение об отмене мероприятия этим летом». Издание обращает внимание в этом контексте на риски для общественной безопасности и нагрузку на систему здравоохранения.</p><p> Ранее на имя глав национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета, а также на имя премьер-министра была подана соответствующая петиция. Под ней за девять дней подписались свыше 350 тысяч граждан.</p><p> Инициатор кампании «Остановить Олимпиаду в Токио» Кэндзи Уцуномия отметил, что страна находится не в том положении, чтобы принять Игры. По его словам, прежде всего необходимо добиться качественного улучшения ситуации с коронавирусом, когда Япония сможет принять Олимпийские игры без оговорок.</p><div id="adfox_containerInterscroller"></div><script data-skip-moving="true">loadAdvertInterscroller();</script> Ранее местный профсоюз «Национальный союз врачей» <a target="_blank" href="http://rtvi.com/news/profsoyuz-vrachey-prizval-otmenit-olimpiadu/">направил</a> в правительство обращение с призывом отменить Олимпиаду в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Так врачи ответили на призыв властей стать волонтерами на предстоящих Олимпийских играх. В профсоюзе подчеркнули, что его члены и так работают с полным напряжением сил и с трудом справляются с вакцинацией, а проведение крупного международного турнира неблагоприятно скажется на качестве медицинского обслуживания в стране.</p>