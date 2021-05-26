"Джиро д'Италия" обойдет место крушения фуникулера

В ходе прохождения дистанции из Аббиатеграссо в Апе-ди-Мера велосипедисты в пятницу должны были совершить подъем на Моттароне (область Пьемонте). Как указывает издание, в итоге пункты отправления и прибытия сохранились, но маршрут был изменен, чтобы не привлекать к месту трагедии зрителей, участие которых в этому году особо не ограничивается. В итоге этап стал проще, чем предполагалось изначально, отмечает газета.