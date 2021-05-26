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Организаторы "Джиро д"Италия" отказались от проведения этапа в месте крушения фуникулера

ТАСС
4 часа назад
Оргкомитет престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия" принял решение изменить маршрут 19-го этапа, который должен был пройти в месте крушения фуникулера, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщает газета Il Messaggero.
"Джиро д'Италия" обойдет место крушения фуникулера
Фото: ReutersReuters
В ходе прохождения дистанции из Аббиатеграссо в Апе-ди-Мера велосипедисты в пятницу должны были совершить подъем на Моттароне (область Пьемонте). Как указывает издание, в итоге пункты отправления и прибытия сохранились, но маршрут был изменен, чтобы не привлекать к месту трагедии зрителей, участие которых в этому году особо не ограничивается. В итоге этап стал проще, чем предполагалось изначально, отмечает газета.
23 мая при движении подъемника от озера Лаго-Маджоре на севере Италии на гору Моттароне высотой 1,5 тыс. метров с 20-метровой высоты рухнула кабина фуникулера, не доехав 200-300 м до точки назначения. В результате погибли 14 человек, включая двух детей. Из 15 человек, находившихся в кабине, выжил только ребенок 5 лет, который находится в тяжелом состоянии в больнице.
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