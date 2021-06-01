Международный форум юных олимпийцев начал работу в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой . Участниками форума стали около 200 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет.

Первый форум прошел в Москве в июне 2018 года. Организатором мероприятия традиционно выступает Олимпийский комитет России (ОКР) при поддержке программы Международного олимпийского комитета (МОК) "Олимпийская солидарность", а также при содействии Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В работе форума в очном формате принимает участие президент ОКР Станислав Поздняков , эксперты РУСАДА, известные спортсмены. В Москву приехали юные спортсмены из семи стран СНГ. ОКР пригласил молодых спортсменов, представляющих национальные олимпийские комитеты Европы, принять участие в форуме в онлайн-режиме.

"Сегодня как никогда в обществе важны вопросы, связанные с безопасностью, антидопингом, харассментом, буллингом, и основная задача старшего поколения - рассказать вам, как преодолевать эти негативные явления, как бороться с ними и делать этот мир лучше, - сказал участникам форума Поздняков. - Уже век с четвертью как барон Де Кубертен возродил олимпийское движение. Главная задача олимпизма - делать человека лучше через спорт. Спорт - это не только медали и победы, это общение и уважение, дружба друг с другом".

"Наш форум является международной площадкой для следующего поколения олимпийцев, для тех, на кого мы будем смотреть [на Играх] в Париже, Лос-Анджелесе, Милане. Нам бы очень хотелось, чтобы тот опыт, который вы получите на форуме, вы бы пронесли через всю жизнь и делились бы им в будущем с новыми поколениями олимпийцев", - добавил глава ОКР.

Бах назвал участников форума будущим мирового спорта

В рамках торжественной церемонии открытия форума к его гостям и участникам по видеосвязи обратился президент МОК Томас Бах

"Многие темы, обсуждаемые на форуме в этом году, сами по себе являются прекрасным отражением этой тесной связи между спортом, ценностями и образованием, - подчеркнул Бах. - В этой связи я выражаю благодарность и признательность Олимпийскому комитету России под руководством Станислава Позднякова за все, что вы делаете для продвижения спорта и его ценностей в обществе, особенно среди молодого поколения. Всем молодым олимпийцам и спортсменам, которые участвуют в этом Форуме, я говорю: "Вы представляете будущее спорта, вы - следующее поколение, которое будет адаптировать и осмысливать, что значат для вас олимпийские ценности. Мы рассчитываем, что вы расскажете нам о том, как спорт может внести еще больший вклад в то, чтобы сделать мир лучше".

"Поэтому прошу вас помочь построить наше будущее, участвуя в дискуссиях на этом форуме. В нашем нестабильном мире роль спорта важна как никогда. Как наглядно показала пандемия коронавируса, мы можем решать многочисленные проблемы в мире только сообща. Это урок, который мы извлекли из кризиса. Нам нужно больше солидарности как внутри, так и между обществами, без нее нет мира", - добавил президент МОК.

Главной задачей форума является формирование антидопинговой культуры и осознанного неприятия негативных явлений в спорте среди молодых спортсменов. Юные олимпийцы получили возможность проверить свои знания в области антидопинга на стенде РУСАДА, а самые подкованные в антидопинговых вопросах не остались без специальных призов. Любителей спортивной истории ждал квиз на олимпийскую тематику.