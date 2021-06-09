В G7 планируют поддержать проведение Олимпиады в Токио

Отмечается, что за это активно выступает японская сторона, которая столкнулась с резкой критикой проведения предстоящих соревнований на фоне продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции. На встрече лидеров G7 премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намеревается в очередной раз подчеркнуть, что японские власти готовы к проведению безопасной и защищенной от коронавируса Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.