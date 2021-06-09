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Чемпионат Европы по футболу 2020

Yomiuri: лидеры G7 планируют поддержать проведение летней Олимпиады в Токио

ТАССиещё 2
7 часов назад
Лидеры Группы семи (G7) на саммите в Корнуолле (11-13 июня) планируют поддержать проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны пройти в Токио летом этого года. Об этом в среду сообщила японская газета Yomiuri.
В G7 планируют поддержать проведение Олимпиады в Токио
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что за это активно выступает японская сторона, которая столкнулась с резкой критикой проведения предстоящих соревнований на фоне продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции. На встрече лидеров G7 премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намеревается в очередной раз подчеркнуть, что японские власти готовы к проведению безопасной и защищенной от коронавируса Олимпиады.
Согласно данным исследования, обнародованного 17 мая газетой Asahi, 43% японцев считают целесообразным отменить летние Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, 40% участников опроса высказались за повторную отсрочку соревнований.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.
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