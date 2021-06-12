Дзюдоист Башаев завоевал серебро в Венгрии

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Чемпионат Европы по футболу 2020
Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на чемпионате мира в Венгрии
ТАСС
и
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9 часов назад
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате мира. Соревнования проходят в Будапеште.
Фото:
© Пресс-служба Федерации дзюдо России
© Пресс-служба Федерации дзюдо России
В финале Башаев проиграл японцу Кокоро Кагеуре. Обладателями бронзовых наград стали голландец Рой Мейер и украинец
Яков Хаммо
.
Последнюю золотую медаль чемпионата мира в данном весе для России сумел завоевать
Александр Михайлин
, став лучшим на мировом первенстве 2005 года.
Башаеву 25 лет, он является чемпионом Европы (2020), победителем Кубка Европы (2016), а также дважды выигрывал золото Большого шлема (2019, 2021).
Чемпионат мира по дзюдо завершится 13 июня.
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Яков Хаммо
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Александр Михайлин
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