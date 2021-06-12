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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на чемпионате мира в Венгрии

ТАССиещё 2
9 часов назад
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате мира. Соревнования проходят в Будапеште.
Дзюдоист Башаев завоевал серебро в Венгрии
Фото: © Пресс-служба Федерации дзюдо России© Пресс-служба Федерации дзюдо России
В финале Башаев проиграл японцу Кокоро Кагеуре. Обладателями бронзовых наград стали голландец Рой Мейер и украинец Яков Хаммо.
Последнюю золотую медаль чемпионата мира в данном весе для России сумел завоевать Александр Михайлин, став лучшим на мировом первенстве 2005 года.
Башаеву 25 лет, он является чемпионом Европы (2020), победителем Кубка Европы (2016), а также дважды выигрывал золото Большого шлема (2019, 2021).
Чемпионат мира по дзюдо завершится 13 июня.
Летние виды спорта,Яков Хаммо,Александр Михайлин,
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