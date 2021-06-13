Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике

ТАСС
3 часа назад
Российские спортсменки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования завершились в болгарской Варне.
Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по художественной гимнастике
Фото: ТАССТАСС
Российская команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете. На втором месте турнир завершила сборная Израиля (2-2-3), на третьем - Болгарии (1-2-0).
В индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре золотые медали из пяти. Дина победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Арина - в многоборье. Кроме того, на счету сестер одна серебряная и две бронзовые награды.
Также сборная России выиграла золотые медали в командном многоборье и групповом многоборье. Серебряная награда была завоевана в командном упражнении с пятью мячами, бронзовая - в командном упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами.
Чемпионат Европы проходил с 9 по 13 июня.
Летние виды спорта,Дина Аверина,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители