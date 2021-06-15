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Чемпионат Европы по футболу 2020

Спортсменам запретят использовать бесплатные презервативы на Олимпиаде

Спорт-Экспресс
1 час назад
Организаторы Олимпиады в Токио заявили, что 150 тысяч презервативов, которые по традиции будут бесплатно распространены среди участников Игр-2020, не будут предназначены для немедленного использования.
На ОИ запретят использовать бесплатные презервативы
Фото: ReutersReuters
Из-за антиковидных мер спортсменам запрещено общаться с представителями других команд, поэтому они должны забрать презервативы домой в качестве сувениров.
Раздача презервативов в Олимпийской деревне происходит с 1988 года и считается одной из мер профилактики и повышения осведомленности людей о ВИЧ и СПИДе. Игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. В них примут участие около 100 тысяч спортсменов, тренеров, сервисеров и официальных лиц.
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