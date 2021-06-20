Абросимов завоевал путевку на Олимпиаду в Токио

Российский пловец Кирилл Абросимов
завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 10 км на открытой воде.
На соревнованиях олимпийской квалификации, которые проходили в Сетубале (Португалия), Абросимов занял шестое место и принёс российской команде олимпийскую лицензию.
Выиграл отбор британец Гектор Пардью, вторым стал грек Атанасиос Кинигакис, третьим – Матан Родити из Израиля.
29-летний Абросимов — многократный чемпион Европы в плавании на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км, призёр Универсиады-2011.
Накануне олимпийскую лицензию на дистанции 10 км у женщин получила россиянка Анастасия Кирпичникова
, которая также выступит на Играх в бассейне.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.