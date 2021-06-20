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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кирилл Абросимов завоевал олимпийскую лицензию в плавании на открытой воде

Чемпионат.comиещё 3
8 часов назад
Российский пловец Кирилл Абросимов завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 10 км на открытой воде.
Абросимов завоевал путевку на Олимпиаду в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На соревнованиях олимпийской квалификации, которые проходили в Сетубале (Португалия), Абросимов занял шестое место и принёс российской команде олимпийскую лицензию.
Выиграл отбор британец Гектор Пардью, вторым стал грек Атанасиос Кинигакис, третьим – Матан Родити из Израиля.
29-летний Абросимов — многократный чемпион Европы в плавании на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км, призёр Универсиады-2011.
Накануне олимпийскую лицензию на дистанции 10 км у женщин получила россиянка Анастасия Кирпичникова, которая также выступит на Играх в бассейне.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Летние виды спорта,Кирилл Абросимов,Анастасия Кирпичникова,
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