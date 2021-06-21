Казахстанские борцы подрались в гостинице

Отмечается, что 20 июня текущего года в полицию поступило сообщение о том, что в номере гостиницы по Коргалжынскому шоссе неизвестный нанес ножевое ранение мужчине и скрылся.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что группа молодых людей 15 июня приехала в столицу на республиканские соревнования по казахша курес с города Актобе. После окончания соревнований, 20 июня они приехали в гостиничный номер. Между двумя молодыми людьми в возрасте 21-го года произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате которого один из них нанес ножевое ранение другому в область грудной клетки. Пострадавший доставлен в больницу.