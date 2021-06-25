Президент КХЛ Алексей Морозов назначен замглавы Минспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Занимавший ранее эту должность Андрей Сельский освобожден от нее.
44-летний Морозов возглавил КХЛ в прошлом году. Он стал третьим в истории лиги президентом. С 2008 по 2015 год лигу возглавлял Александр Медведев.
После окончания карьеры Морозов в 2015 году был назначен президентом Молодежной хоккейной лиги. С 2016-го года он также занимает пост президента московского клуба «Крылья Советов», чьим воспитанником является.