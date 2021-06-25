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Алексей Морозов назначен замглавы Минспорта

Спорт-Экспресс
4 часа назад
Президент КХЛ Алексей Морозов назначен замглавы Минспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Занимавший ранее эту должность Андрей Сельский освобожден от нее.
Алексей Морозов назначен замглавы Минспорта
Фото: официальная страница КХЛ ВКонтактеофициальная страница КХЛ ВКонтакте
44-летний Морозов возглавил КХЛ в прошлом году. Он стал третьим в истории лиги президентом. С 2008 по 2015 год лигу возглавлял Александр Медведев.
После окончания карьеры Морозов в 2015 году был назначен президентом Молодежной хоккейной лиги. С 2016-го года он также занимает пост президента московского клуба «Крылья Советов», чьим воспитанником является.
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