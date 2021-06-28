Ирина Слуцкая: иногда замечаю, что мы с мужем как будто говорим на разных языках

«Как это будет на мужском языке? Девушки, вы меня поймёте! Иногда замечаю, что мы с мужем как будто говорим на разных языках. Пора составлять переводчик с женского на мужской. Для примера: Говорю: «Купи пару яблок». Рассчитываю: муж купит штук 4-5, так как понимает, что я образно выразилась. Он: приносит два яблока. Говорю: «Можешь, пожалуйста, вынести мусор? Хотя ладно, ты же устал, я сама». Рассчитываю: всё-таки вынесет мусор. Он: радуется, что я сделаю это сама, и остаётся лежать на диване. Говорю: «Почеши мне спинку чуть-чуть». Рассчитываю: сделает мне полноценный массаж двумя руками. Он: три секунды чешет мне спину и потом спрашивает: «Всё?» Не пойму, почему мужчины так буквально всё воспринимают? Неужели наши намёки неочевидные?» — написала Слуцкая.
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.