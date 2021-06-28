Ирина Слуцкая: иногда замечаю, что мы с мужем как будто говорим на разных языках

«Как это будет на мужском языке? Девушки, вы меня поймёте! Иногда замечаю, что мы с мужем как будто говорим на разных языках. Пора составлять переводчик с женского на мужской. Для примера: Говорю: «Купи пару яблок». Рассчитываю: муж купит штук 4-5, так как понимает, что я образно выразилась. Он: приносит два яблока. Говорю: «Можешь, пожалуйста, вынести мусор? Хотя ладно, ты же устал, я сама». Рассчитываю: всё-таки вынесет мусор. Он: радуется, что я сделаю это сама, и остаётся лежать на диване. Говорю: «Почеши мне спинку чуть-чуть». Рассчитываю: сделает мне полноценный массаж двумя руками. Он: три секунды чешет мне спину и потом спрашивает: «Всё?» Не пойму, почему мужчины так буквально всё воспринимают? Неужели наши намёки неочевидные?» — написала Слуцкая.