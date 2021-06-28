Япония ужесточит ограничения для ряда стран на ОИ

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "Дельта". По данным японских СМИ, ограничения затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана. Спортсменам из указанных стран потребуется ежедневно на протяжении недели сдавать тесты на наличие инфекции перед вылетом в Японию. Кроме того, в течение этого срока, а также в течение трех дней после прибытия на японскую территорию им будет запрещено контактировать с кем-либо, кроме тренеров и участников своих команд. Ожидается, что повышенные требования к сборным из шести государств вступят в силу 1 июля.