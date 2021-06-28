Япония ужесточит ограничения для ряда стран на ОИ

Японская общественность продолжает испытывать обеспокоенность в связи с предстоящими Играми, опасаясь, что они могут стать причиной очередного роста числа инфицированных коронавирусом в стране. По данным последнего опроса, проведенного главным информационным агентством страны Kyodo
, по крайней мере 86,7% жителей страны сообщили, что в той или иной мере опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса внутри Японии из-за предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио. В этой связи 40,3% опрошенных выступили за проведение Игр без допуска зрителей на стадионы, а 30,8% респондентов высказались за необходимость полной отмены соревнований.