Убрать медведей: купальники российских синхронисток вызвали скандал

Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках. Об этом ТАСС сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

"Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы - произвольная программа "Пауки", техническая программа "Калинка", - сказала Ромашина. - Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями - пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников - на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное - программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему".

"Что касается групповой программы - техническая программа "Кадриль", новая произвольная программа - все увидите в день старта", - добавила она.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград. В соревнованиях дуэтов Ромашина выступит со Светланой Колесниченко

Решение о запрете на использование российскими синхронистками на Олимпийских играх в Токио купальников с изображением медведей было принято на уровне Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская

В четверг пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сообщила, что ее дуэту со Светланой Колесниченко запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей, поскольку это животное ассоциируется с Россией.

Покровская уточнила, что такое решение принял МОК, однако оценку ему давать не стала.

Татьяна Данченко , тренер российского дуэта синхронисток Светлана Ромашина — Светлана Колесниченко, прокомментировала новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио.

«Пусть это будет наша самая большая неприятность. Наша художница по купальникам Кристина Терентьева сейчас будет срочно шить по подтверждённым эскизам другие купальники.



Безусловно, жаль, хорошие были эскизы, но мы хотим эту историю оставить позади, мы приняли эти рекомендации и идём дальше. Тратить на это силы нет никакого желания», — цитирует Данченко «Р-Спорт».

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о запрете для российских синхронисток выступать на Играх-2020 в Токио в купальниках с изображением медведя.

«Странное решение, граничащее со здравым смыслом. Насколько я помню, было четкое решение, которое прописывало, что можно, а что нет. Про медведей, птичек и рыбок там ничего не было. Вроде бы взрослые люди принимают решения. Может, на них жара так действует. Считаю, что принимать решения о запрете мишки — безумие. Уже не знают, до чего докопаться. Провокаторы», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

По мнению парламентария, таким образом представители международных организаций хотят повлиять на результаты фаворитов соревнований по синхронному плаванию.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил о необходимости обратиться к юристам из-за запрета для российских синхронисток выступать на Олимпийских играх — 2020 в Токио в купальниках с изображением медведя.

Парламентарий отметил, что у России нет государственной символики с изображением медведя.

«Конечно, гербы городов можно приравнять к символике, но это в целом не будет отображать государство. Медведь ассоциируется с Россией, но пусть юристы с этим разберутся. Нет вероятности, что мы успеем решить эту ситуацию, хотя, если есть возможность, то этот вопрос надо успеть разобрать до Олимпиады. Пусть это будет маленькая, но все-таки победа», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).