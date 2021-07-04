МОК разрешил выражать протесты на Олимпийских играх

Как сообщает РИА Новости
, со ссылкой на пресс-службу МОК, спортсменам теперь разрешено выразить своё мнение до начала соревнований или во время представления отдельного атлета или команды при условии, что жест или заявление основано на принципах олимпизма, не нацелены, прямо или косвенно, против людей, страны, организаций или их достоинства. Также позволено выражать протесты в микст-зонах, в том числе при общении с прессой, в медиа-центре, во время пресс-конференций или интервью, на командных встречах и в социальных сетях.