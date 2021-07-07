"Большего позора было трудно ожидать": У олимпийцев из России нашли допинг

«Я в ужасе. Это лютый Попались на анаболиках 70-х годов. Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой. Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это все не добавляет оптимизма при подготовке. Надеюсь и уповаю на оставшихся спортсменов, у нас классная одиночница», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Отметим, что в июне Моргачев и Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе, который во вторник огласил Олимпийский комитет России, их уже нет. Сборная уже находится в Японии.

Напомним, что Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

У российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружен мельдоний в допинг-пробах. Об этом 7 июля сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин

Отмечается, что Моргачев и Сорин 17 июня сдали допинг-пробы на тренировочном мероприятии в Греции.

«Внесоревновательная проба дала положительный результат у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний», — цитирует Свирина «Р-спорт».

Он добавил, что ведётся разбирательство, будет вскрываться проба Б.

По словам Свирина, в настоящий момент остаётся минимальная надежда на хороший исход, но скорее всего, спортсменам не удастся участвовать в Олимпиаде.

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин считает, что допинг-пробы членов сборной России по академической гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина могли ошибочно показать положительный результат.

«Моргачев более четверти века занимается академической греблей, для него это пятая Олимпиада должна была быть. Более педантичного и ответственного человека во всех этих вопросах сложно найти у нас. К Моргачеву и Сорину никогда никаких вопросов не было в этом плане, что они вообще могут прикоснуться к этой допинговой истории.



Никита — эталон отношения к своему труду и правилам, которые нужно соблюдать в спорте. После того, как завоевали олимпийскую лицензию, у Никиты был чистый тест, а через 20 дней тест оказался уже положительным. Сделаем все, чтобы эту историю максимально глубоко расследовать и понять, откуда это (мельдоний) появилось», — приводит слова Свирина «РИА Новости».

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге.

«Знаю, что спортсмены не сознались в приёме препаратов. Надо дождаться вскрытия второй пробы и провести расследование ситуации. Независимо от того, в каком виде спорта это произошло, все обязаны соблюдать кодекс ВАДА.



Подобная ситуация была у меня в кёрлинге. Тогда мы проводили расследование, и наш спортсмен признал обнаружение препарата, но не признал сознательное применение. К сожалению, расследование не дало результата, суд не услышал наши доводы. Но запрещённый препарат мельдоний — это четыре года дисквалификации, если не будет весомых аргументов.



В сегодняшней ситуации это вопиющий факт. Очень неприятная новость. В российском спорте сейчас каждое подобное событие как удар. Мы давно с этим боремся. Зачем это всё делать? Непонятно. Очень надеюсь, что факт сознательного применения не подтвердится. Считанные дни остались до Игр. Остаётся надеяться, что это какая-то ошибка», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Личный тренер гребца Никиты Моргачева Александр Кулагин не верит в то, что спортсмен мог сознательно употребить мельдоний. Об этом он сообщил ТАСС.

"Никита Моргачев - очень опытный спортсмен, сознательно употреблять тот же мельдоний он никогда бы не стал, - считает Кулагин. - Готовились они за рубежом вместе с другими командами, и мне кажется, что все это произошло не без участия третьей стороны и вследствие недостаточного контроля за тем, что пьют и едят гребцы. А еще надо учитывать и то, что год этот олимпийский, и обстановка вокруг нас напряженная. Поэтому нужно прежде всего очень внимательно относиться к контролю пищи и воды".



"Я думаю, что мельдоний мог попасть в организм вместе с водой, скорее всего, Никита и Павел попили из одной бутылки, - продолжил тренер. - Ошибку работников лаборатории или антидопинговых служб я исключаю. Уверен, что никто из наших не пошел бы на такой подлый шаг. В нашем командном виде спорта такое не заведено, да и отбор внутри сборной на Олимпийские игры уже завершился".

Кулагин отметил, что незадолго до этого тестирования гребцы проверялись на допинг во время отборочных соревнований в Люцерне, и все их пробы были чистыми.

"А следующие пробы вдруг выявили мельдоний. Я не исключаю, что после того, как это вещество попало непонятным для меня образом в организмы Моргачева и Сорина, поступил сигнал в антидопинговые службы, и те моментально приехали к спортсменам", - сказал собеседник ТАСС.

Тренер считает, что случай с Моргачевым и Сориным во многом похож на ситуацию, в которой оказался во время Игр в Пхёнчхане Александр Крушельницкий , в чьем организме был также обнаружен мельдоний, который никак не мог помочь российскому керлингисту улучшить спортивные результаты.

"Это вещество, к сожалению, можно незаметно подмешать в пищу или воду", - сказал Кулагин.

Обнаружение допинга в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, изначально входивших в заявку на Олимпиаду, вызывает крайнее возмущение. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков