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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Большего позора было трудно ожидать": У олимпийцев из России нашли допинг

Елена Прошина
4 часа назад
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпиаду в Токио, попались на допинге.
«Я в ужасе. Это лютый Попались на анаболиках 70-х годов. Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой. Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это все не добавляет оптимизма при подготовке. Надеюсь и уповаю на оставшихся спортсменов, у нас классная одиночница», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Отметим, что в июне Моргачев и Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе, который во вторник огласил Олимпийский комитет России, их уже нет. Сборная уже находится в Японии.
Напомним, что Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

В допинг-пробах двух гребцов сборной России найден мельдоний

У российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружен мельдоний в допинг-пробах. Об этом 7 июля сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Отмечается, что Моргачев и Сорин 17 июня сдали допинг-пробы на тренировочном мероприятии в Греции.
«Внесоревновательная проба дала положительный результат у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний», — цитирует Свирина «Р-спорт».
Он добавил, что ведётся разбирательство, будет вскрываться проба Б.
По словам Свирина, в настоящий момент остаётся минимальная надежда на хороший исход, но скорее всего, спортсменам не удастся участвовать в Олимпиаде.

Глава ФГСР считает, что положительные допинг-пробы российских гребцов могут быть ошибкой

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин считает, что допинг-пробы членов сборной России по академической гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина могли ошибочно показать положительный результат.
«Моргачев более четверти века занимается академической греблей, для него это пятая Олимпиада должна была быть. Более педантичного и ответственного человека во всех этих вопросах сложно найти у нас. К Моргачеву и Сорину никогда никаких вопросов не было в этом плане, что они вообще могут прикоснуться к этой допинговой истории.

Никита — эталон отношения к своему труду и правилам, которые нужно соблюдать в спорте. После того, как завоевали олимпийскую лицензию, у Никиты был чистый тест, а через 20 дней тест оказался уже положительным. Сделаем все, чтобы эту историю максимально глубоко расследовать и понять, откуда это (мельдоний) появилось», — приводит слова Свирина «РИА Новости».

В Госдуме отреагировали на допинг у российских гребцов перед Олимпиадой в Токио

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге.
«Знаю, что спортсмены не сознались в приёме препаратов. Надо дождаться вскрытия второй пробы и провести расследование ситуации. Независимо от того, в каком виде спорта это произошло, все обязаны соблюдать кодекс ВАДА.

Подобная ситуация была у меня в кёрлинге. Тогда мы проводили расследование, и наш спортсмен признал обнаружение препарата, но не признал сознательное применение. К сожалению, расследование не дало результата, суд не услышал наши доводы. Но запрещённый препарат мельдоний — это четыре года дисквалификации, если не будет весомых аргументов.

В сегодняшней ситуации это вопиющий факт. Очень неприятная новость. В российском спорте сейчас каждое подобное событие как удар. Мы давно с этим боремся. Зачем это всё делать? Непонятно. Очень надеюсь, что факт сознательного применения не подтвердится. Считанные дни остались до Игр. Остаётся надеяться, что это какая-то ошибка», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тренер Моргачева не исключил участия третьей стороны в случае с допингом у гребца

Личный тренер гребца Никиты Моргачева Александр Кулагин не верит в то, что спортсмен мог сознательно употребить мельдоний. Об этом он сообщил ТАСС.
"Никита Моргачев - очень опытный спортсмен, сознательно употреблять тот же мельдоний он никогда бы не стал, - считает Кулагин. - Готовились они за рубежом вместе с другими командами, и мне кажется, что все это произошло не без участия третьей стороны и вследствие недостаточного контроля за тем, что пьют и едят гребцы. А еще надо учитывать и то, что год этот олимпийский, и обстановка вокруг нас напряженная. Поэтому нужно прежде всего очень внимательно относиться к контролю пищи и воды".

"Я думаю, что мельдоний мог попасть в организм вместе с водой, скорее всего, Никита и Павел попили из одной бутылки, - продолжил тренер. - Ошибку работников лаборатории или антидопинговых служб я исключаю. Уверен, что никто из наших не пошел бы на такой подлый шаг. В нашем командном виде спорта такое не заведено, да и отбор внутри сборной на Олимпийские игры уже завершился".
Кулагин отметил, что незадолго до этого тестирования гребцы проверялись на допинг во время отборочных соревнований в Люцерне, и все их пробы были чистыми.
"А следующие пробы вдруг выявили мельдоний. Я не исключаю, что после того, как это вещество попало непонятным для меня образом в организмы Моргачева и Сорина, поступил сигнал в антидопинговые службы, и те моментально приехали к спортсменам", - сказал собеседник ТАСС.
Тренер считает, что случай с Моргачевым и Сориным во многом похож на ситуацию, в которой оказался во время Игр в Пхёнчхане Александр Крушельницкий, в чьем организме был также обнаружен мельдоний, который никак не мог помочь российскому керлингисту улучшить спортивные результаты.
"Это вещество, к сожалению, можно незаметно подмешать в пищу или воду", - сказал Кулагин.

Поздняков назвал вопиющим инцидент с обнаружением допинга у гребцов

Обнаружение допинга в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, изначально входивших в заявку на Олимпиаду, вызывает крайнее возмущение. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"Мы получили информацию от федерации гребного спорта по поводу ситуации с положительными допинг-пробами. Взяты они были во время тренировочного сбора под руководством иностранных специалистов, который ФГСР проводила в июне. Двое спортсменов временно отстранены от соревнований и тренировок и исключены из олимпийской команды. Федерация их заменила в составе своей сборной и итоговый список подала уже без этих спортсменов. При этом все завоеванные для нашей страны квоты сохранены", - сказал Поздняков.

"Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что свою работу агентство делает качественно и своевременно. Это важно, что мы можем сами выявлять проблемы, связанные с возможным употреблением запрещенных препаратов, и оперативно принимать соответствующие меры, - добавил глава ОКР. - Также считаю, что федерация должна предпринять все исчерпывающие меры для выяснения обстоятельств инцидента, который иначе как вопиющим назвать нельзя".
Летние виды спорта,Павел Сорин,Александр Крушельницкий,Никита Моргачев,Алексей Свирин,Андрей Панков,Александр Кулагин,Станислав Поздняков,Дмитрий Губерниев,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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