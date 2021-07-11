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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дина Аверина победила во всех упражнениях на Кубке вызова

РИА Новостииещё 4
10 минут назад
Один из лидеров сборной России по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла во всех упражнениях на этапе Кубка вызова в Москве.
Аверина победила во всех упражнениях на Кубке вызова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Турнир проходил во дворце гимнастики, который носит имя президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.
Аверина стала лучшей в упражнениях с обручем (27,30 балла), мячом (29,40), булавами (29,00) и лентой (25,90). Серебро в четырех индивидуальных упражнениях у еще одной россиянки Лалы Крамаренко.
Этап Кубка вызова в Москве стал заключительным турниром перед Олимпиадой в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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