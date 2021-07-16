Участник Игр в Токио госпитализирован с COVID

Член олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил японский телеканал Asahi TV

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Отмечается, что член нигерийской сборной в возрасте 60-65 лет сдал положительный тест по прилете в столичный аэропорт Нарита. По данным телеканала, это первый случай госпитализации члена иностранной олимпийской сборной, прибывшего для участия в предстоящих Олимпийских Играх в Токио, прямо из аэропорта. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний. В то же время подчеркивается, что болезнь у него проходит в легкой форме.

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К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии.

В среду источник сообщил ТАСС, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В четверг тесты спортсменов дважды дали отрицательный результат, после чего они смогли вернуться к подготовке. Как ранее сообщил ТАСС начальник женской сборной Алексей Грамотнев, массажист команды, тест на коронавирусную инфекцию которого дал положительный результат, находится в больнице в Японии, его здоровью ничто не угрожает.