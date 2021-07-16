Участник Игр в Токио госпитализирован с COVID

В среду источник сообщил ТАСС, что женская сборная России
по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В четверг тесты спортсменов дважды дали отрицательный результат, после чего они смогли вернуться к подготовке. Как ранее сообщил ТАСС начальник женской сборной Алексей Грамотнев, массажист команды, тест на коронавирусную инфекцию которого дал положительный результат, находится в больнице в Японии, его здоровью ничто не угрожает.