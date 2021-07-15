Можно что угодно: за что отстранили российских пловцов

И снова здравствуйте! За неделю до старта Олимпийских игр в Токио Международная федерация плавания (FINA) отстранила от соревнований двух пловцов из России. В чём на этот раз провинился российский спорт? Удастся ли спасти наших пловцов? И чего ждать дальше? Разбираемся в неприятной ситуации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Итак, под санкции попали призёр чемпионатов мира Вероника Андрусенко и победитель Универсиады Александр Кудашев . Оба спортсмена удачно прошли отбор на Игры и готовились отправиться в Токио, но теперь с поездкой придётся повременить. Им приписывают нарушение антидопинговых правил.

Сразу скажем: никаких допинг-тестов спортсмены не проваливали. Проблема кроется в другом: пловцов подозревают в манипуляциях с базой данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории. Да-да, той самой, из-за которой российскому спорту были вынесены самые жёсткие санкции за последнее время.

В конце 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за различных изменений в базе данных принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком в два года, позволив при этом российским атлетам выступать на больших турнирах без флага и гимна.

Прошло уже полтора года, но отголоски тех событий, как мы видим, не дают покоя до сих пор. Главная загвоздка в истории с Андрусенко и Кудашевым заключается в том, что решение по ним, по сути, было принято в последний момент. Всех, кто был хоть как-то причастен к LIMS, оповестили о решении заранее. Ещё в апреле прошлого года многих спортсменов — тяжелоатлетов, биатлонистов — отстранили. Про пловцов вспомнили за неделю до старта соревнований в Токио.

За пловцов «будут бороться»

Решение об отстранении наших пловцов оказалось неожиданным для всех без исключения. Однако президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников и министр спорта РФ Олег Матыцин дали отчётливо понять, что они «будут бороться» за своих спортсменов. И шанс оправдать пловцов (оспорить решение) действительно есть.

Тут как раз может помочь выездная бригада CAS. Во время Игр в Рио-де-Жанейро некоторые спортсмены получали допуск на соревнования за несколько дней. Следовательно, Андрусенко и Кудашев всё ещё могут попасть на Олимпиаду.

На что претендуют пловцы в Токио

Конечно, необходимо приложить все возможные усилия, чтобы наши пловцы попали в Токио. Эти ребята прошли большой путь, чтобы оказаться на главном старте четырёхлетия. Лишиться этой возможности за считанные дни до начала турнира было бы очень обидно и, возможно, несправедливо. Однако стоит сказать, что, по большому счёту, их участие не повлияет на медальный зачёт России.

30-летняя Андрусенко — опытная пловчиха, которая имеет в своём арсенале медали чемпионатов Европы и мира. Однако стоит отметить, что все её награды были добыты в эстафетах. В Токио спортсменка должна была выступить с командой на дистанции четыре по 200 метров. Но вряд ли в этом виде сборной «светят» медали.

Кудашев, в свою очередь, должен был выступать в Токио на дистанции 200 метров баттерфляем. Он действительно профи в этом виде. Но его результаты на международной арене настолько не впечатляющие (например, на последнем Евро в Будапеште он занял только седьмое место), что вряд ли можно рассчитывать, что в Токио ситуация в корне изменится.

Глобальный вывод из всей этой истории заключается в том, что нас опять перед стартом большого турнира хотят выставить в самом неприглядном виде. То гребцы с мельдонием, то пловцы с базой данных. Отголоски наших старых «заслуг» не успели ещё кануть в лету, а тут всё заново поджигается и обостряется.