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Чемпионат Европы по футболу 2020

Олимпийская чемпионка об участии транс-женщины на Играх: это не честно

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад
Двукратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала попадание в Токио штангистки Лорель Хаббард, которая станет первой транс-женщиной на Олимпиаде.
"Это не честно": Олимпийская чемпионка об участии транс-женщины на Играх
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Я в замешательстве. С одной стороны понимаю, что человек сделал операцию и постоянно сдает тесты на гормоны, чтобы они были на уровне с женскими, но с другой стороны весь мышечный и костный корсет уже давно сформирован по мужскому типу. Не совсем честно, — написала спортсменка в Instagram.
Напомним, 43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио.
Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей.
Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.
До решения стать женщиной штангистка Лорел Хаббард носила имя Гэвин Хаббард. Хирургической операции по смене пола не было и все ограничилось гормональной терапией. Однако измененные правила МОК теперь позволяют Хаббард выступать на женских соревнованиях.
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