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Чемпионат Европы по футболу 2020

Брисбен выбрали столицей летней Олимпиады 2032 года

Чемпионат.com
1 час назад
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Такое решение было принято на сессии МОК, сообщает Inside the Games.
Брисбен выбрали столицей летней Олимпиады 2032 года
Фото: ReutersReuters
Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдёт в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее.
Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году — в Лос-Анджелесе (США).
Послезавтра, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. Игры закончатся 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Летние виды спорта,
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