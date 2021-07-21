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Чемпионат Европы по футболу 2020

Австралийский Брисбен выбрали столицей летних Олимпийских игр 2032 года

Анна Безрукова
37 минут назад
Брисбен (Австралия) станет столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Это решение приняли в процессе голосования Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио, где 23 июля начнутся летние Игры-2020, сообщает РИА Новости.
Австралийский Брисбен выбрали столицей летних Олимпийских игр 2032 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе МОК уточнили, что за организацию Олимпиады в Брисбене свои голоса отдали 72 человека, пять высказались против, трое воздержались. Отмечается, что Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.
После Игр в Токио этого года летняя Олимпиада состоится в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028).
Ранее Игры-2032 планировали принять, в том числе, города Чэнду и Чунцин (Китай), Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул вместе с Пхеньяном.
Австралии уже доводилось принимать Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.
Что касается предстоящих Игр в Японии, там разыграют 339 комплектов наград. На этой Олимпиаде будет представлено 33 вида спорта. Причем впервые в программу Игр включили карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.
По причине санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены из РФ на Олимпийских играх не смогут выступать под национальным флагом. В их честь также не сможет звучать государственный гимн, вместо которого будут включать фрагмент из концерта Петра Чайковского.
В итоговый состав российской команды для участия в Играх в Токио — включили 335 спортсменов. Впоследствии заявка сократилась по причине дисквалификации гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, в чьих пробах обнаружили мельдоний.
Летние виды спорта,Павел Сорин,Никита Моргачев,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Новости,
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