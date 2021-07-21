Австралийский Брисбен выбрали столицей летних Олимпийских игр 2032 года

Брисбен (Австралия) станет столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Это решение приняли в процессе голосования Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио, где 23 июля начнутся летние Игры-2020, сообщает РИА Новости

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В пресс-службе МОК уточнили, что за организацию Олимпиады в Брисбене свои голоса отдали 72 человека, пять высказались против, трое воздержались. Отмечается, что Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.

После Игр в Токио этого года летняя Олимпиада состоится в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028).

Ранее Игры-2032 планировали принять, в том числе, города Чэнду и Чунцин (Китай), Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул вместе с Пхеньяном.

Австралии уже доводилось принимать Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.

Что касается предстоящих Игр в Японии, там разыграют 339 комплектов наград. На этой Олимпиаде будет представлено 33 вида спорта. Причем впервые в программу Игр включили карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

По причине санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены из РФ на Олимпийских играх не смогут выступать под национальным флагом. В их честь также не сможет звучать государственный гимн, вместо которого будут включать фрагмент из концерта Петра Чайковского