«Чемпионат» — в топ-4 мировых спортивных медиа! Позади крупнейшие СМИ Китая, Англии и США

Директор по цифровой стратегии Rambler&Co
, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков: «45,8 млн уникальных посетителей — это абсолютный рекорд за всю историю спортивных медиа Рунета. За этой цифрой колоссальная, каждодневная работа всей команды, терпение наших близких и огромная любовь к спорту наших пользователей. В мировом масштабе это топ-4 среди всех спортивных медиа — невероятный результат! Дальше нас ждёт большая трансформация продукта, которая определит, чем будет «Чемпионат» в ближайшие 5-7 лет».