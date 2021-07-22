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Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио из-за коронавируса

RT на русскомиещё 3
1 час назад
Сборная Гвинеи отказалась от выступления на летних Олимпийских играх в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио из-за COVID
Фото: Reuters © Fabrizio BenschReuters © Fabrizio Bensch
«В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Играх в Токио» — приводит ТАСС со ссылкой на AFP слова министра спорта Гвинеи Санусси Соу.
Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Гвинею на Играх должны были представлять пять спортсменов — двое пловцов и по одному представителю дзюдо, борьбы и лёгкой атлетики.
Ранее сообщалось, что в олимпийской сборной Чехии зафиксирован третий случай инфицирования коронавирусом.
Летние виды спорта,France-Presse,ИТАР-ТАСС,
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