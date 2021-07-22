"Зрада" олимпийского масштаба: в Токио Украину лишили Крыма

На официальном сайте Олимпиады-2020, которая 23 июля начнется в Токио, Украину лишили Крыма, чем уже вызвали недовольство украинских СМИ.
Так, при посещении сайта необходимо перейти на страницу Olympic Schedule & Results и в сплывающем окне Olympics – Cheer Zone найти на карте мира полуостров. На изображении Крым отделен от Украины четкой линией, обозначающей на карте границы государств.
Карта Украины без Крыма на сайте олимпийских игр в ТокиоНа Украине на произошедшее пока отреагировали только местные СМИ, каких-то заявлений от министерства молодежи и спорта или национального олимпийского комитета страны – не последовало.
Увеличенный фрагмент сайтаЛетние Олимпийские игры 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. В условиях пандемии на время проведения в Японии действует ряд запретов, кроме того, принято решение, что на трибуны не будут допускаться иностранные зрители.
Для "создания эффекта присутствия зрителей" во время соревнований будут звучать возгласы и аплодисменты, записанные во время предыдущих Олимпиад.
Как ранее сообщал
сайт РИА Новости Крым, это не первый раз, когда на Украине возмущаются изображением "принадлежности полуострова". Так, в начале июля карту России с Крымом в составе продемонстрировал украинский государственный телеканал "Дом". Руководство СМИ предприняло срочные меры, отстранив от эфира команду программы, в которой была "свершена зрада" и призвало Службу безопасности страны разобраться, что делать, и кто виноват.